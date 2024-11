Le sélectionneur danois quitte sa conférence de presse après 20 secondes

Volubile précoce.

Ce lundi, la Serbie et le Danemark se quittaient sur un nul (0-0), permettant aux Danois de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations (et de possiblement défier la France). Ce mardi, les images de la conférence de presse du sélectionneur scandinave, Brian Riemer, ont été dévoilées. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles sont fugaces. En effet, installé sur son siège depuis à peine vingt secondes, le technicien a été averti de l’absence de questions de la part des journalistes serbes. De quoi l’obliger à poliment remercier ses (non) interlocuteurs et offrir, probablement, l’une des plus courtes interventions médiatiques de l’histoire.

An incredibly short press conference 😅 Denmark coach Brian Riemer left after just 20 seconds after he was asked no questions following his side’s goalless draw against Serbia… 🤷‍♂️ pic.twitter.com/wvA1T1Ej5s — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 19, 2024

Manque de respect ou simple désintérêt de la part de la presse serbe, reste que ce micro-évènement a, au moins, fait économiser certains poncifs à Riemer. Troisième de son groupe, la Serbie devra passer par des barrages de maintien pour ne pas descendre en Ligue B.

Trêve et bavardage.

L’Espagne bat la Suisse sur le fil, le Danemark en quarts