Pronostic Danemark Espagne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Espagne fait le job au Danemark

Décevant lors du dernier championnat d’Europe, le Danemark a été sorti dès les 8es de finale par l’Allemagne. Cette contre-performance est survenue après un Mondial 2022 sans saveur au cours duquel les Danois ne sont pas parvenus à sortir de leur groupe. Bien entrée dans cette Ligue des nations, la bande de Brian Riemer s’est tout d’abord imposée contre la Suisse (2-0) et la Serbie (2-0). Ensuite, le Danemark s’est incliné à Murcie contre l’Espagne (1-0) lors du match aller, dans une rencontre largement dominée par la Roja. Finalement, les partenaires d’Højbjerg ont été tenus en échec par en Suisse (2-2) lors du dernier rassemblement. Pour disputer ces 2 derniers matchs de LDN, le sélectionneur Riemer s’appuie sur un groupe classique avec Schmeichel, Vestergaard, Andersen, Bah, Eriksen, Højbjerg ou son buteur Hojlund.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Espagne a brillamment remporté le dernier Euro avec la génération des Yamal et Williams. Sur leur lancée, les Espagnols se sont montrés solides en Ligue des nations puisqu’après avoir été tenus en échec en Serbie (0-0), ils se sont imposés lors des 3 autres matchs. En effet, la Roja a dominé la Suisse (1-4) alors qu’elle était en infériorité numérique, le Danemark (1-0) et finalement la Serbie (3-0). En cas de succès ce vendredi, la sélection de Luis de la Fuente serait assurée de participer au Final 4, dont elle est la tenante du titre. Pour ce rassemblement, le sélectionneur espagnol est privé de joueurs majeurs puisque le récent Ballon d’or Rodri est sur le flanc, tout comme la pépite Lamine Yamal, et l’expérimenté Carvajal. Malgré cela, la Roja se présente avec un effectif de qualité avec Morata (capitaine et meilleur buteur en activité), Williams, Ruiz, Olmo, Pedri, Porro, Laporte ou Cucurella. Supérieure à son adversaire, l’Espagne devrait s’imposer au Danemark et décrocher son ticket pour le Final 4.

► Le pari « Victoire Espagne » est coté à 1,75 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 175€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « triple chance buteur : Hojlund, Morata ou Olmo » est coté à 1,62 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 162€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

20€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Danemark – Espagne

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Danemark – Espagne sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 20€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Danemark – Espagne avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Danemark Espagne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

L’Espagne vient à bout du Danemark