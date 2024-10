Pronostic Espagne Danemark : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Espagne célèbre son titre face au Danemark

Pour la première fois depuis son sacre européen, l’Espagne va évoluer devant ses supporters. En effet, lors des 2 premières journées de Ligue des nations, la Roja s’est déplacée. Tout d’abord en Serbie, où elle a été tenue en échec (0-0) avant de réciter son football en Suisse (1-4). Lors de cette rencontre, les Espagnols ont été impressionnants puisqu’ils ont évolué en infériorité numérique pendant plus de 70 minutes. Exclu lors de ce match, Le Normand n’a pas été convoqué. Pour le reste, Luis de la Fuente fait également face au forfait de l’excellent Nico Williams, celui de l’expérimenté Carvajal, du métronome Rodri, du portier Simon et du feu follet Olmo. Malgré cette avalanche de mauvaises nouvelles, la sélection espagnole garde fière allure avec Raya, Cubarsí, Laporte, Porro, Ruiz, Pedri, Morata ou la pépite Lamal. Héros de sa nation lors du dernier Euro, le jeune Espagnol réalise une excellente entame de Liga (4 buts et 5 passes), lui qui a également marqué en C1 face à Monaco.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Danemark est une sélection à prendre au sérieux, même si ces derniers résultats sont moins bons. Après un Mondial 2022 raté, les Danois ont été éliminés en 8es de finale, battus par le pays hôte, l’Allemagne. Depuis, le sélectionneur a changé, mais les Danois ont tout de même battu coup sur coup la Suisse et la Serbie sur le même score de 2-0, à chaque fois à domicile. Ce samedi, les Vikings s’attendent à une confrontation nettement plus exigeante, en déplacement et qui plus est face à une Espagne souveraine. Pour réussir cet exploit, le Danemark compte sur Poulsen, Hojlund, Højbjerg, Gronbaek ou Eriksen. Collective et portée par le talent de Yamal, l’Espagne devrait s’en sortir face au Danemark et célébrer son titre devant leurs supporters.

► Le pari « Victoire Espagne » est coté à 1,37 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 174€ (74€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Yamal buteur » est coté à 3,15 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 530€ (630€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Espagne – Danemark

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Espagne – Danemark sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Espagne – Danemark avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Espagne Danemark détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

L’équipe type de l’Euro 2024