Pronostic Luton Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Luton n’a pas abdiqué face à Everton

Si la course au titre bat son plein entre Arsenal et Manchester City, la lutte pour le maintien est tout aussi engagée. En effet, Luton, première formation relégable, conserve toujours un espoir de maintien puisqu’il accuse seulement 1 point de retard sur Nottingham. Avec 3 journées à disputer, les Haters doivent s’imposer au moins à 2 reprises pour pouvoir se sauver. Ce vendredi, les hommes de Rob Edwards affrontent une équipe d’Everton qui vient d’assurer sa place en Premier League et qui pourrait certainement être moins motivée que lors des dernières rencontres. La formation de Luton souffre lors des dernières journées avec un seul succès obtenu lors des 6 dernières rencontres face à Bournemouth (2-1). Ce vendredi, le Kenilworth Road Stadium devrait faire le plein pour encourager ses joueurs à accrocher la victoire. Pour cela, le club anglais compte sur Townsend, Morris, Chong, Barkley, Lokonga ou Doughty.

En face, Everton a parfaitement profité de 3 réceptions consécutives pour se refaire une santé. En effet, les Toffees, au plus mal après leur cuisante défaite à Stamford Bridge (6-0), se sont repris en dominant consécutivement Nottingham, Liverpool et Brentford. À la faveur de ces succès, la bande de Sean Dyche a pris 11 points d’avance sur le premier relégable, Luton. En s’imposant face aux Bees (1-0) le week-end dernier, Everton a officiellement assuré sa place dans l’élite. Lors de son bon passage, les Toffees se sont appuyés sur leur combativité et leur agressivité pour accrocher des résultats. Performant à domicile, les partenaires de Calvert-Lewin ont un peu plus de mal loin de leur base et restent sur 9 déplacements en PL sans le moindre succès. Poussé par son public, Luton devrait s’imposer face à Everton et relancer la course au maintien.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

