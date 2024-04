Pronostic Arsenal Luton : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Premier League

Arsenal étrille Luton pour garder espoir

Arsenal a vu sa série de 8 victoires de rang s’arrêter ce week-end lors du choc contre City (0-0), mais cela reste un superbe résultat qui leur permet encore de croire au titre. Les Gunners n’ont en effet que 2 points de retard sur le leader Liverpool, et la dernière ligne droite s’annonce folle. Sans oublier que les hommes d’Arteta vont devoir disputer un quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich après avoir sorti de justesse le FC Porto de la compétition au tour précédent. Pour entamer cette fin de saison capitale, les Anglais seront quasiment au complet puisque seul Timber est sur le flanc. Martinelli a bien fait son retour et a pu disputer quelques minutes contre City, il devrait même reprendre sa place de titulaire ce soir. Au milieu, le duo Rice-Odegaard est toujours aussi important, tout comme la charnière centrale très efficace Gabriel-Saliba. Attention également au virevoltant Saka devant, déjà auteur de 16 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Luton n’a pas abdiqué dans la course au maintien, et c’est déjà un exploit tant la tâche est difficile pour un promu. Mais on sent que ça se complique puisque cette formation reste sur 10 matchs sans la moindre victoire toutes compétitions confondues. D’autant que la liste des absents est longue comme le bras : les attaquants Brown (2 buts), Ogbene (4 buts, 1 passe) et Adebayo (9 buts), les milieux Lokonga et Nakanba, et les défenseurs Potts, Lockyer, Bell et Andersen. Considérablement affaiblie à tous les postes, cette équipe de Luton ne sera pas en capacité de rivaliser ce soir à l’Emirates contre la meilleure défense de Premier League.

