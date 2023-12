Arsenal saute Luton Town sur la ligne

Luton Town 3-4 Arsenal

Buts : Osho (25e), Adebayo (49e) et Barkley (57e) pour les Hatters // Martinelli (20e), Jesus (45e), Havertz (60e) et Rice (90e+7) pour les Gunners

La chance du champion ?

Longtemps bousculé, Arsenal arrache trois précieux points dans les arrêts de jeu sur la pelouse de Luton Town ce mardi soir (3-4). Pour ce court déplacement jusqu’à Kenilworth Road, Mikel Arteta avait décidé de sortir la grosse artillerie. Et il fallait bien ça. Face aux dix-septièmes du championnat, les Londoniens, plombés par David Raya, ont eu besoin d’un pion de Declan Rice dans les ultimes secondes pour parvenir à conforter leur place de leader et reléguer, provisoirement, Liverpool à cinq longueurs.

Après avoir confisqué la gonfle pendant un gros quart d’heure, Gabriel Martinelli, bien servi par Bukayo Saka, récompense la domination des Gunners (0-1, 20e). Dans la foulée, Gabriel Osho, sur corner, dompte l’arrière-garde londonienne et égalise (1-1, 25e). Revigoré par ce pion, Luton en encaisse pourtant un deuxième, juste avant la pause, lorsque Gabriel Jesus place, à son tour, un coup de casque pour replacer Arsenal devant (1-2, 45e). À la reprise, Elisha Adebayo profite d’une sortie hasardeuse de David Raya pour ramener une nouvelle fois Luton à hauteur des Londoniens (2-2, 49e). Peu inspiré, le gardien espagnol se troue, à nouveau, sur une praline de Ross Barkley permettant aux Hatters de mener pour la première fois (3-2, 57e). Heureusement, le portier peut compter sur ses potes pour lui redonner le sourire. Kai Havertz ramène les siens à hauteur quelques secondes plus tard (3-3, 60e) avant que Declan Rice ne surgisse dans les derniers instants pour permettre aux Gunners d’empocher les trois points (3-4, 90e+7). Et de prendre leurs aises tout en haut du classement de Premier League.

C’est ce qu’on appelle un coup Declan.

Luton Town (3-4-2-1) : Kaminski – Mengi, Osho, Bell – Kaboré, Mpanzu (Clark, 88e), Barkley, Doughty (Giles, 88e) – Brown (Chong, 61e), Townsend (Ogbene, 61e) – Adebayo (Morris, 61e). Entraîneur : Rob Edwards.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Kiwior (Zinchenko, 64e), Gabriel, Saliba, White – Ødegaard, Rice, Havertz – Saka, Jesus, Martinelli (Trossard, 64e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Arsenal-Liverpool au 3e tour de la FA Cup