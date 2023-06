Mercato : Vague de départs à l’OGC Nice

Le nettoyage du printemps.

L’OGC Nice a annoncé la fin de l’aventure pour quatre de ses joueurs. « Alors que les prêts de Joe Bryan et Nicolas Pépé sont terminés, le contrat de Ross Barkley est arrivé à terme, tandis qu’Andy Delort est définitivement transféré au FC Nantes », précise le club. Joe Bryan est arrivé en provenance de Fulham et a disputé 10 matchs, pour un but et une passe décisive. Nicolas Pépé a lui inscrit 8 pions en 28 matchs, ayant été freiné par une blessure au genou. L’ancien Lillois rentre donc chez les Gunners. Ross Barkley, non inscrit sur la liste du Gym pour jouer la coupe d’Europe, a réalisé le même nombre de rencontres que l’Ivoirien. Le milieu de terrain, qui avait signé pour une saison, a inscrit 4 buts et offert 2 passes décisives.

🔴 Mercato Fin de l’aventure niçoise pour @joebryan, @Nicolaspepe1919, @RBarkley8 et @AndyDelort9 L’ensemble de l’#OGCNice leur souhaite beaucoup de réussite pour la suite de leur carrière. — OGC Nice (@ogcnice) June 9, 2023

Constat différent pour Andy Delort, qui repart avec un bilan contrasté, avec tout de même 25 buts en 55 matchs chez les Aiglons. L’option d’achat de 5 millions d’euros dont l’ancien Montpelliérain faisait l’objet a été levée automatiquement par le FCN, la Maison jaune s’étant maintenue en Ligue 1. Cependant, selon Ouest-France et L’Équipe, l’international algérien ne compterait pas s’éterniser sur les rives de l’Erdre.

Il faut dire qu’il n’a pas vraiment convaincu chez les Canaris.

Lorient bloque Le Bris et avertit Nice