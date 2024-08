Nicolas Pépé rebondit en Espagne

Dernière chance pour Pépé ?

Après un an passé à Trabzonspor à tenter de se refaire la cerise après plusieurs années compliquées, Nicolas Pépé s’est finalement retrouvé libre cet été, lui qui cherchait un nouveau projet. L’attaquant ivoirien a choisi de découvrir l’Espagne, où il a signé à Villarreal ce dimanche pour deux ans. Un pari intéressant aussi bien pour le club, que pour le joueur, qui était récemment revenu pour le journal L’Équipe sur son échec à Arsenal, difficile à digérer psychologiquement. « C’était presque du harcèlement. Je ne regarde pas beaucoup les réseaux sociaux mais si mon frère me relayait « on a dit ça sur toi », inconsciemment, ça me touchait. Ça venait aussi des médias ou de certains membres du club. Ils ne se rendent pas compte que ça peut jouer sur le mental, sur la famille et ça se répercute sur les performances. Les seules personnes qui m’ont toujours soutenu, ce sont les supporters d’Arsenal », avait-il raconté.

¡Bienvenido, Pepito! — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 4, 2024

Villarreal n’a donc pas perdu de temps pour se renforcer offensivement, quelques heures seulement après s’être séparé d’Alexander Sørloth.

