L'Atlético a trouvé son nouvel avant-centre

En voilà un qui va recevoir sa quinzaine de passes décisives d’Antoine Griezmann cette saison.

Alors qu’Álvaro Morata a fait ses valises quelques semaines plus tôt pour filer du côté de Milan, l’Atlético de Madrid était en recherche d’un avant-centre pour la saison à venir. L’écurie de Diego Simeone a trouvé ce samedi son nouveau goleador, en la personne d’Alexander Sørloth, qui débarque de Villarreal. Les Colchoneros ont tout de même lâché un chèque de 32 millions d’euros pour s’attacher les services du Norvégien jusqu’en 2028, lui qui a claqué 23 buts et délivré six passes décisives lors du dernier exercice de Liga, finissant ainsi deuxième meilleur buteur du championnat derrière Artem Dovbyk.

🇳🇴 ¡Alexander Sørloth ya es rojiblanco! ❤️🤍 pic.twitter.com/AoohkcWV7J — Atlético de Madrid (@Atleti) August 3, 2024

Il s’agit d’ailleurs de la deuxième officialisation en quelques heures du côté de l’Atleti, qui a aussi fait venir Robin Le Normand pour renforcer son arrière-garde.

