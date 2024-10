Paris bute sur Nice et perd la tête

D’abord bousculé et mené à la pause par une belle équipe de Nice, Paris s’est fait violence après la pause pour recoller et ramener un nul de la Côte d’Azur. Insuffisant toutefois pour conserver son fauteuil de leader, désormais occupé par Monaco.

OGC Nice 1-1 Paris Saint-Germain

Buts : Abdi (39e) pour les Aiglons // Mendes (52e) pour le PSG

C’est un événement à l’échelle de la Ligue 1 : le Paris Saint-Germain ne trône plus en tête du classement à l’issue de cette septième journée. Bousculés et menés par un OGC Nice à l’organisation redoutable, les champions de France sont parvenus à revenir grâce à Nuno Mendes, mais sans pouvoir ramener mieux qu’un nul de la Côte d’Azur. Le deuxième consécutif à l’extérieur en championnat pour la bande de Luis Enrique, désormais devancée par Monaco. Coincé en milieu de tableau, l’OGCN affiche pour sa part des promesses intéressantes pour la suite.

Paris transpercé

Dépassé mardi à Londres, Paris souffre également dans le Sud face à des Aiglons mordants dès les premiers instants. Au jeu des différences toutefois, Gianluigi Donnarumma rappelle qu’il est l’un des meilleurs à son poste sur sa ligne en allant chercher la tête de Mohamed Ali Cho, lequel ne se fait pas prier pour croquer Fabián Ruiz au duel. Des velléités que le PSG tente de calmer à grand renfort de phases de possession aussi lénifiantes qu’improductives. Pour enfin voir un peu de danger, il faut attendre la première transition et un service d’Ousmane Dembélé pour Bradley Barcola, qui ne peut reprendre correctement dans la surface. À leur maîtrise du cuir, les visiteurs ajoutent enfin un peu d’intensité et Nuno Mendes n’est pas loin de forcer le verrou d’une volée splendide, mais Marcin Bulka brille à son tour. Paris (quelque peu) libéré, mais Paris qui reste sur un fil à chaque contre des Aiglons. Et qui finit par céder : la frappe d’Ali Abdi après un corner mal repoussé est doublement déviée et trompe Donnarumma pour le premier but en Ligue 1 du latéral tunisien (1-0, 39e).

Nuno Mendes joue les sauveurs

Pas de quoi faire monter le bloc niçois d’un iota après la pause, tandis que Luis Enrique change son fusil d’épaule en lançant Lee Kang-in en pointe à la place de Randal Kolo Muani, invisible. Enfin plus en vue, Ousmane Dembélé chauffe Bulka de loin, puis sert Nuno Mendes qui s’occupe de remettre la balle au centre d’une frappe du droit à l’entrée de la surface qui passe entre les jambes de Moïse Bombito (1-1, 52e). Nice a bien du mal à relancer la machine, et Marquinhos est tout proche de complètement renverser la table sur une galette de Lee, mais sa tête plongeante heurte le poteau. Malgré l’impact de Tanguy Ndombele, étincelant, et les innombrables duels remportés par Evan Guessand, les attaques niçoises se font moins tranchantes. Bien servi après un numéro de Barcola, Vitinha se montre trop tendre dans la surface pour conclure, et le dernier quart d’heure totalement à leur avantage ne permet pas aux joueurs de la capitale de l’emporter. Invaincus depuis février 2023 loin du Parc en Ligue 1, les Parisiens portent cette série à 28 rencontres, mais cèdent leur place de leader et ne rassurent pas vraiment sur l’état d’avancement du projet mis en place cette saison.

Nice (3-4-3) : Bulka – Ndayishimiye (Mendy, 57e), Bombito, Dante – Clauss, Boudaoui, Ndombele (Rosario, 88e), Abdi – Guessand (Bouanani, 88e), Cho (Diop, 77e), Boga (Moukoko, 77e). Entraîneur : Franck Haise.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery (Vitinha, 71e), Neves, Ruiz (Asensio, 78e) – Dembélé, Kolo Muani (Lee, 46e), Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.

