Paris rate son examen d’anglais à Arsenal

Arsenal 2-0 Paris Saint-Germain

Buts : Havertz (20e), Saka (36e)

Il y a des soirs européens où être supporter brestois est plus agréable que supporter parisien. Si on n’avait jamais pensé écrire cette phrase il y a encore quelques semaines, la défaite du Paris Saint-Germain à Londres est, elle, bien plus rationnelle : jamais les hommes de Luis Enrique n’ont été en mesure de troubler cette équipe d’Arsenal. Les Gunners se sont même contentés du minimum syndical et de la générosité de Gianluigi Donnarumma pour creuser l’écart et gérer sereinement les rares velléités des champions de France. Ces derniers, après avoir ramé face à Gérone lors de la première journée, doivent se contenter du ventre mou de cette phase de ligue de C1. Un premier revers dans ce cru 2024-2025 qui aura le mérite de mettre en lumière tous les manques de cet effectif, et en premier lieu un certain caractère.

La peine de Londres

Un choc. C’est le programme (supposé) de la soirée dans ce duel d’ambitieux, mais aussi ce qui lance le match quand Gabriel Martinelli et Gianluigi Donnarumma se télescopent à l’entrée de la surface. Les deux hommes relevés (difficilement pour le second), c’est Bukayo Saka côté londonien et Bradley Barcola côté parisien qui font alors parler la poudre. Sans 9 de métier à ses côtés, ni Ousmane Dembélé puni par le coach, le jeune ailier international doit se débrouiller avec Lee Kang-in et Désiré Doué, dans une ligne d’attaque expérimentale. Loin d’être simple face à un collectif aussi bien huilé. C’est justement cette différence d’automatisme qui saute aux yeux quand Leandro Trossard navigue et pose un centre entre Willian Pacho et Donnarumma, mais surtout pile sur la caboche de Kai Havertz : le portier italien est aux fraises, ça fait 1-0 pour les Rouges.

Face au manque d’envergure de Gigio, la réponse viendra des ailes. À la demi-heure de jeu, Nuno Mendes déclenche une jolie frappe croisée qui bute sur la base du poteau, quand Achraf Hakimi décoiffe Riccardo Calafiori avant d’être repoussé par David Raya. Une bonne réaction rapidement douchée quand le latéral portugais concède une faute inutile et un coup franc excentré à Saka. Le feu follet anglais adresse un ballon brossé qui file entre une forêt de jambes et finit par tromper l’apathique Donnarumma (2-0, 36e). Paris est sonné.

Un PSG sans réaction

Que faut-il pour inverser la tendance ? Une gueulante de Luis Enrique dans les vestiaires ? Un bon coup de poing sur la table ? En attendant la révolte, le capitaine de la Nazionale se rattrape en s’interposant sur une reprise de Martinelli, en s’imposant ensuite dans les airs sur corner puis en s’emparant d’une tête de Havertz freinée par Pacho. De l’autre côté du terrain, après une interminable session de passes à 10, João Neves trouve la barre en coupant un corner au premier poteau, avant qu’une frappe vicieuse de Lee soit renvoyée par Raya. Le plus gros frisson parisien – c’est dire – sera une main non sifflée de Calafiori dans la surface, mais M. Vinčić considère que Barcola a commis la faute en premier. Randal Kolo Muani et Fabian Ruiz, pourtant bagarreurs, n’y changeront rien : Paris n’a pas le choix que de s’avouer vaincu.

Arsenal (4-2-3-1) : Raya – Timber (Kiwior, 46e), Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Partey (Merino, 64e) – Saka (Lewis-Skelly, 90e+1), Havertz, Martinelli – Trossard (Jesus, 74e). Entraîneur : Mikel Arteta.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha (Ruiz, 64e), Neves – Doué (Kolo Muani, 64e), Lee, Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.

Marquinhos : « Ce match va nous servir pour la suite »