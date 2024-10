Conor McGregor pousse Arsenal à revoir tout son protocole de sécurité

AT le Lundi 07 Octobre à 14:04 Article modifié le Lundi 07 Octobre à 14:52

Il ne veut pas plutôt se battre sur un ring ?

La scène avait affolé les réseaux sociaux. Plusieurs minutes après la défaite des Parisiens contre Arsenal (2-0), le célèbre combattant MMA, Conor McGregor, s’était introduit sur la pelouse de l’Emirates Stadium. Après quelques passes échangées avec Declan Rice, l’Irlandais a ensuite simulé quelques coups de pieds sur le pauvre Bukayo Saka, visiblement apeuré par les intentions de l’intrus. Sauf que le golgoth n’était pas autorisé à fouler le terrain.

McGregor trying his UFC moves on Saka 🤣🤣 pic.twitter.com/q8JAmwNxzo — george (@StokeyyG2) October 2, 2024

La sécurité a essayé de le faire sortir du terrain

Comme l’indique The Times ce lundi, la direction d’Arsenal n’a pas du tout apprécié les images, et a convenu d’ouvrir une enquête en interne. Le but étant de renforcer les règles de sécurité lors des matchs. Selon le média britannique, Conor McGregor aurait reçu des places en VIP peu avant la rencontre. À l’issue du match, il s’est introduit sur le terrain alors que la sécurité du stade lui demandait de retourner en tribune. En vain.

Une prestation à ranger à côté de celle de Salt Bae à la finale de la Coupe du monde.

Manchester City et Arsenal à réaction, mais vainqueurs