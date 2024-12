Saka blessé, absent jusqu’à 8 semaines

Quand ça ne passe pas, Sakasse…

Coup dur pour Bukayo Saka et les siens après le verdict médical. Sorti sur blessure face à Crystal Palace ce samedi, l’ailier d’Arsenal souffre d’une déchirure d’un tendon de la cuisse, qui devrait l’écarter des terrains pour une période d’au moins 6 semaines, pouvant aller jusqu’à 8 au maximum.

Mikel Arteta ne cache pas sa déception et sa peur, mais se montre confiant malgré tout en conférence de presse : « Ce n’est pas une bonne nouvelle. Il va être absent pendant plusieurs semaines. C’est un coup dur, mais ce sera un gros exercice pour nous de surmonter un nouveau défi. »

Le rush sans Bukayo

Après avoir dû faire sans Martin Ødegaard pendant de longues semaines, Arsenal avait repris des couleurs une fois le retour de son meneur norvégien acté. La blessure de Saka pourrait être un tournant dans la saison des Gunners. En effet, sur la période de blessure indiquée, Arsenal va devoir se frotter au Boxing Day, à la FA Cup et même à la reprise de la Ligue des champions sans son ailier. Avec 9 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, l’Anglais de 23 ans s’est imposé comme un leader technique et décisif (2ᵉ meilleur passeur du championnat) de cette équipe, dont il est désormais difficile de se passer.

Ca sent la poudre chez les Canonniers.

