La France stagne à l'indice UEFA

Ni bon, ni mauvais.

Semaine contrastée pour nos clubs français dans les coupes d’Europe. Si le PSG et Monaco se sont imposés dans des matchs cruciaux et que l’OL a ramené le point du nul à l’extérieur, Lille, Brest et Nice ont tous les trois perdu. Conséquence au classement UEFA, la France reste cinquième.

Les Pays-Bas se rapprochent, le Portugal à l’arrêt

Seule mauvaise nouvelle de cette semaine européenne, les bonnes opérations des clubs néerlandais, avec notamment Feyenoord qui a écrasé le Bayern Munich en C1 et l’AZ Alkmaar a surpris l’AS Rome en C3. Les Pays-Bas, 6es (61.233) se rapprochent donc de la France (65.665), mais restent à distance.

Pour compenser, la France peut se contenter des mauvaises performances de son éternel concurrent portugais dans le domaine. Le Benfica et le Sporting se sont tous les deux inclinés en Ligue des champions quand Porto a également perdu en Ligue Europa. De fait, le Portugal reste septième, à l’indice 58.466.

Une qualif’ de tous les clubs tricolores la semaine prochaine (à part Nice, déjà éliminé) ferait grand bien aux Indice UEFix.

Top 10 : Comme Kvaratskhelia, j’ai joué en Ligue 1 avec un nom imprononçable