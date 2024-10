Bukayo Saka en a marre de finir deuxième

Petits Gunners veulent devenir grands.

Vainqueurs du PSG sans trembler (2-0) pour le compte de la deuxième journée de phase de championnat de la Ligue des champions, mardi, Bukayo Saka et Arsenal semblent avoir passé un nouveau cap par rapport aux deux années précédentes. As des coups de pied arrêtés, les Gunners n’ont plus vraiment de point faible et peuvent capitaliser sur une défense de fer portée par la charnière Gabriel-William Saliba.

De quoi faire naître de très grandes ambitions, que n’a pas cachées Bukayo Saka après la rencontre face à Paris : « Cette saison, j’ai un très grand appétit. Les années précédentes, nous avons souvent été deuxièmes, alors je veux gagner cette saison, et c’est de là que vient ma confiance. Je crois en moi et c’est ce qui me pousse à aller de l’avant. »

Le gaucher, auteur du but du break, se satisfait également de ne pas avoir encaissé de but face à un adversaire comme le PSG, ce qui visiblement plaît à Mikel Arteta : « Tous les joueurs offensifs sont orientés vers l’attaque et veulent aller de l’avant, mais le coach a beaucoup insisté sur la nécessité de faire l’autre côté du jeu. Je suis sûr que vous pouvez l’entendre sur la ligne de touche lorsque nous n’avons pas la possession du ballon ! Cela demande beaucoup de sacrifices et de discipline, mais c’est ce dont l’équipe a besoin. »

L’Europe est prévenue.

