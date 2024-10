Thomas Tuchel futur sélectionneur de l’Angleterre ?

Peut-être que lui chantera God Save the King ?

Alors que l’avenir de Lee Carlsley, entraîneur irlandais intérimaire de l’Angleterre, s’écrivait en pointillé depuis le commencement, l’aventure de l’homme qui ne chante pas l’hymne des Trois Lions pourrait prendre fin dans les prochains jours. À en croire la presse allemande, les Anglais auraient en effet porté leur choix sur Thomas Tuchel.

Samedi, Bild et Die Welt révèlent ainsi que l’ancien entraîneur du Bayern Munich, de Chelsea, du PSG et du Borussia Dortmund serait en négociation avec la fédération anglaise. Libre de tout contrat depuis son départ du Bayern en fin de saison dernière, Thomas Tuchel deviendrait alors le premier sélectionneur (non intérimaire) étranger des Trois Lions depuis Fabio Capello (2008-2012).

Et pourquoi pas Didier Fromthefields ?

