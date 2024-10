Amende salée pour Nottingham Forest, coupable d’avoir critiqué la VAR sur les réseaux

Forest plus qu’à faire appel de la décision.

La Fédération anglaise de football a annoncé ce vendredi avoir infligé au NFFC une amende de 750 000 livres, à la suite des commentaires du club anglais concernant l’arbitrage du match face à Everton le 21 avril dernier (défaite 2-0). Sur ses réseaux sociaux, Nottingham avait remis en question l’impartialité de l’arbitre chargé de la VAR, Stuart Attwell, soupçonné par le club d’être un fan de Luton Town, alors à la lutte avec Forest pour le maintien en Premier League.

Three extremely poor decisions – three penalties not given – which we simply cannot accept.

We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times.

NFFC will now consider its options.

— Nottingham Forest (@NFFC) April 21, 2024