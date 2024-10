Cavani a failli signer à Nice en 2022

Encore un problème de communication entre Nice et Manchester United.

Trentième buteur de l’histoire de la Ligue 1 avec 138 réalisations, Edinson Cavani aurait pu marquer encore un peu de son empreinte le championnat de France. Invité sur le plateau de L’Équipe du soir, ce mercredi, Jean-Pierre Rivère, le président de l’OGC Nice, a raconté la fois où il n’a pas manqué grand-chose pour faire débarquer le Matador sur la Côte d’Azur, en 2022, en provenance de Manchester United.

Selon l’homme d’affaires azuréen, c’est finalement un désaccord financier qui a fait capoter le deal et empêché Cavani de succéder à Mario Balotelli parmi les numéros 9 emblématiques venus faire chavirer l’Allianz Riviera. « Cavani est un garçon extrêmement correct. À un moment donné, il y a eu un petit souci financier, et nous avons dû dire non. Je pense que si nous avions dit oui, il serait venu chez nous. Moi, j’avais des actionnaires, je leur rapporte la situation, et on me dit oui ou non », a expliqué Jean-Pierre Rivère. À l’époque, Cavani choisit finalement le FC Valence, où il est resté une saison avant de rejoindre Boca Juniors à l’été 2023.

Pour continuer à enfiler les buts comme des perles.

