Les ultras niçois de la Populaire Sud mettent fin aux animations en tribune

Les ultras niçois de la Populaire Sud se sont récemment distingués de la pire des manières en affichant des banderoles à caractère raciste visant les Marseillais, les traitant notamment de « rats ». Alors que la commission de discipline de la LFP a acté une fermeture, à titre conservatoire jusqu’au 12 février prochain, de la tribune de l’Allianz Riviera, le groupe a pris les devants en annonçant la fin de « toute animation en tribune, et ce, jusqu’à nouvel ordre ».

Sanctions jugées abusives et mauvais résultats mis en cause

Un communiqué plus qu’acerbe a été publié ce jeudi, accusant la Ligue d’une « énième preuve de stupidité » et pointant du doigt les responsabilités de l’OGC Nice lui-même : « Pour samedi (contre Lens), notre club a logiquement proposé le replacement gratuit des abonnés. Mais à notre plus grande surprise, ce replacement ne concerne seulement que ceux des 1er et 3e anneaux. Décision qui s’inscrit une nouvelle fois dans le “pas de vague”, préférant ainsi aller dans le sens de la ligue et ployer le genou une fois de plus en tournant le dos à leurs supporters les plus fidèles. […] Quand allez-vous enfin nous respecter ? »

Les ultras mettent en avant, de manière ironique, les résultats très décevants de l’équipe professionnelle, 35e sur 36 en Ligue Europa et éliminée par le Stade briochin, club de quatrième division, en Coupe de France. « Nous nous demandons maintenant qui entache réellement l’image du club ? », insistent-ils. Le groupe invite ses membres et les soutiens à se réunir « dans le calme » au pied de la tribune avant la rencontre face à Lens.

Si ça peut éviter de voir fleurir des banderoles abjectes, c’est toujours ça de pris.

