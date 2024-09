Niçois et Mancuniens n’ont désormais plus le droit de se parler

MU ne répond plus.

Ce mercredi, l’OGC Nice de Franck Haise commence face à la Real Sociedad sa campagne de Ligue Europa. Et pour cette saison, les Aiglons sont confrontés à une drôle de situation. Pour pouvoir disputer la Ligue Europa, compétition que joue aussi Manchester United, autre club du groupe Ineos, les Aiglons ont été interdits par l’UEFA de communiquer avec leur propriétaire. Ainsi, pendant un an, Ineos ne doit plus avoir aucun impact dans le club azuréen.

Une situation lunaire sans laquelle les pensionnaires de l’Allianz Riviera seraient privés de Coupe d’Europe. Une manière étonnante et pour le moins douteuse pour l’UEFA d’esquiver le problème des multipropriétés.

Des fois que les Anglais veulent mettre la main sur le plan de destruction de l’ASSE…

