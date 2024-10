Edinson Cavani n'est pas près de raccrocher

Il est éternel.

Nouvelle idole de la Bombonera depuis son atterrissage à Buenos Aires à l’été 2023, Edinson Cavani se plaît à Boca Juniors. Auteur de 20 pions en 47 rencontres depuis son arrivée, le Matador n’a pas prévu de raccrocher, lui qui atteindra les 38 berges en février prochain : initialement sous contrat jusqu’en 2025 avec Boca, le buteur uruguayen a prolongé d’un an supplémentaire et est désormais lié au maillot bleu et jaune jusqu’en décembre 2026. Il jouera donc quasiment jusqu’à ses 40 balais.

𝙀𝙙𝙞, 𝘽𝙤𝙘𝙖 𝙚𝙨 𝙩𝙪 𝙘𝙖𝙨𝙖 💙💛💙 pic.twitter.com/TE0C8rtbwM — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 4, 2024

Et personne ne s’en plaindra. Sauf peut-être les gardiens de Primera División.

¡𝗘𝗗𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟲! 🇺🇾✍️ Edinson Cavani extendió su vínculo con Boca hasta diciembre 2026. pic.twitter.com/uqXh2Xf3Md — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 4, 2024

