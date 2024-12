Le vibrant hommage du Monumental pour le père de Marcelo Gallardo

Séquence chair de poule chez les Gallinas.

Quelques secondes avant le coup d’envoi d’un match facilement remporté par River Plate face à Rosario Central (4-0) pour l’avant-dernière journée du championnat argentin ce dimanche, le Monumental a rendu un superbe hommage au père de son légendaire entraîneur Marcelo Gallardo, décédé quelques heures plus tôt des suites d’une longue maladie à l’âge de 71 ans.

Plein à craquer comme à son habitude, le stade des Millonarios a applaudi à l’unisson la mémoire de Maximo Gallardo, dont le fils a eu du mal à contenir son émotion.

No pudo contener sus lágrimas ⚪🔴⚪ El emotivo minuto de silencio en el Monumental por el fallecimiento de Máximo Gallardo, padre del Muñeco Mirá la #LPFxTNTSports 👉 Suscribite al #PackFútbol en https://t.co/lZekcj3qzj pic.twitter.com/JHAyHYOMbJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 8, 2024

Des applaudissements nourris ainsi que des chants et banderoles à sa gloire ont ainsi accompagné une minute durant le portrait de Maximo, projeté sur les écrans géants de la bouillante enceinte de Buenos Aires. Un hommage à la hauteur du personnage, ancien entraîneur de l’équipe des légendes de River et fervent supporter du club rouge et blanc.

Jorge Brito, président du club, a tenu à saluer la mémoire de Maximo : « Nous nous souviendrons de toi avec ce sourire que tu avais quand tu entraînais l’équipe des légendes ou quand tu accompagnais Marcelo à chaque match. Repose en paix, tu nous manqueras beaucoup. »

On a rarement vu une ressemblance père-fils aussi dingue. RIP Maximo.

L’Atlético Mineiro écarte River Plate et se qualifie en finale de Copa Libertadores