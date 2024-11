Lionel Messi a un nouvel entraîneur

Et dire que Corentin Jean n’a pas vécu ça.

Sans coach depuis l’éviction de Tata Martino et après avoir été mis à la porte des play-off de MLS, l’Inter Miami a choisi un autre membre du gang de Lionel Messi et de David Beckham pour devenir son entraîneur. Javier Mascherano entraînera en effet l’équipe de Miami jusqu’en 2027.

L’ancien défenseur central avait entraîné l’équipe olympique d’Argentine qui a fait les frais de Jean-Philippe Mateta cet été, et les U20 albiceleste auparavant. Il retrouvera aux States quatre de ces jeunes, en plus de ses quatre anciens coéquipiers à Barcelone (Jordi Alba, Luis Suárez, Sergio Busquets et donc Lionel Messi).

Bienvenido, Jefe 🇦🇷✍️

Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream 🩷🖤.

More details: https://t.co/iICOZxaFw7 pic.twitter.com/Boc6Ix32yC

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 26, 2024