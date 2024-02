Corentin Jean déçu de ne pas avoir pu jouer avec Lionel Messi à l’Inter Miami

De Lionel Messi à Corentin Jean, il n’y a qu’un pas.

Débarqué à l’Inter Miami à l’été 2022, en provenance du RC Lens, Corentin Jean n’est plus sous contrat avec la franchise floridienne depuis le 20 février 2024. L’attaquant âgé de 28 ans, victime d’une rupture des ligaments croisés en juin dernier, est « frustré » de ne pas avoir pu taper le ballon avec Messi, qui lui a en quelque sorte volé la vedette. « Quand je suis arrivé, j’étais presque la tête d’affiche, raconte-t-il à la Voix du Nord. Après on tombe un peu dans l’anonymat. Avec toutes ces arrivées, on passe au second plan, c’est plus compliqué. »

👀 The Nick Marsman Treatment

Corentin ‘Coco’ Jean is taking part in training this morning despite having had his contract bought out by Inter Miami earlier this week.

Like with Marsman last year, likely just a courtesy to help keep him fit.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/qtZzi2Uz5D

— Franco Panizo (@FrancoPanizo) February 23, 2024