Un nouveau record pour Messi dimanche ?

S’il fallait entrer encore un peu plus dans l’histoire…

Qualifié la nuit dernière pour la finale de la Copa América en battant le Canada 2 buts à 0, Lionel Messi aura l’occasion de devenir dans la nuit de dimanche à lundi le recordman des trophées collectifs remportés pendant une carrière. On exclut donc les Ballons d’or, les Souliers d’or, mais en ne prenant uniquement les trophées gagnés avec ses clubs ou la sélection argentine, Messi peut remporter son 45e trophée. Un total ahurissant témoignant d’une régularité au plus haut niveau et d’une longévité notable. L’Argentin de 37 ans est pour le moment co-détenteur de ce record avec Daniel Alves, son ancien coéquipier du Barça, et devance Andrés Iniesta et Maxwell, troisièmes du classement avec 37 trophées chacun.

Contre l’Uruguay ou la Colombie (match prévu dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h du matin), Messi disputera sa 44e finale et présente un très bon bilan jusque-là avec 30 victoires pour 13 défaites. Dans les 43 finales auxquelles il a participé pour le moment, il a marqué 37 buts en 51 matchs (la Supercoupe d’Espagne se joue en deux matchs, mais ne compte que pour une finale). De ses 44 trophées collectifs, 35 proviennent de son temps au FC Barcelone, cinq avec la sélection argentine, trois avec le PSG et un avec l’Inter Miami, son club actuel.

Son rival de toujours, Cristiano, n’est qu’à 36 trophées collectifs.

L’Argentine prend parti dans le clash entre Drake et Kendrick Lamar