Giorgio Chiellini annonce son départ du Los Angeles FC

Cette fois, c’est la bonne ?

Deux ans après son arrivée aux États-Unis, l’Italien Giorgio Chiellini a annoncé son départ du Los Angeles FC sur sa page Instagram dans la nuit de mardi à mercredi. L’ancien défenseur central puis entraîneur du développement, qui a pris sa retraite de joueur en décembre dernier a mis fin à son aventure américaine en ces termes : « Je me suis profondément investi dans le club et ai apprécié chaque moment des deux dernières années. Nous avons découvert et embrassé de nouvelles cultures, construit de nouvelles amitiés, et je sais désormais que la Californie est ma deuxième maison. […] Ce ne sont pas des adieux, mais un au revoir. » Arrivé en provenance de la Juventus en 2022, le champion d’Europe italien de 39 ans avait remporté la première coupe de MLS de l’histoire du club.

Histoire de rejoindre le staff de Thiago Motta ?