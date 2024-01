Giorgio Chiellini intègre le staff du Los Angeles FC

Le vice au service des Anges.

Un mois après l’annonce de sa retraite, Giorgio Chiellini a été engagé par le Los Angeles FC dans le staff de l’équipe première qu’il fréquentait avant de raccrocher. Le club de Denis Bouanga a annoncé dans la nuit de mardi que le Toscan de 39 ans travaillera avec l’entraîneur Steve Cherundolo. Le co-président et directeur général John Thorrington s’est permis d’encenser l’Italien : « Nous sommes reconnaissants que Giorgio ait joué les 18 derniers mois de sa carrière de joueur avec LAFC. Pendant cette période, il a prouvé à quel point il était un atout pour LAFC et nous sommes ravis d’ajouter à notre équipe un esprit vraiment brillant, un leader incroyable et une personne encore meilleure.»

📰 Legendary defender and former #LAFC player Giorgio Chiellini will remain with LAFC as a Player Development Coach. 🔗 https://t.co/qpgB2fP2so pic.twitter.com/FFNChsd6mL — LAFC (@LAFC) January 16, 2024

Lorsqu’il a pris sa retraite en décembre, le défenseur italien a laissé entendre qu’il resterait aux États-Unis jusqu’à la fin de la saison pour laisser sa fille finir son année scolaire. Le communiqué de presse ne dit pas combien de temps Giorgio officiera à son poste, laissant la porte ouverte à un départ en fin d’année. Après 45 matchs (1 but et 1 passe décisive) avec les Californiens, il avait notamment remporté le Supporters’ Shield en 2022 et la première Coupe MLS de l’histoire de la franchise la même année.

Après Daniele De Rossi assis sur le banc de la Roma, les héros azzurri prouvent qu’ils savent se recycler.

