Giorgio Chiellini annonce sa retraite

Ce mardi, Giorgio Chiellini a annoncé sa retraite. À 39 ans, le défenseur central italien a en effet décidé de raccrocher les crampons, après deux dernières piges au Los Angeles FC. Évidemment, l’Italien restera surtout l’âme de la Juventus, avec qui il a passé dix-sept saisons, pour 561 matchs disputés et 20 titres. En sélection, l’homme au 117 capes se sera surtout distingué par sa victoire à l’Euro, comme capitaine de la Nazionale qui plus est.

Dans un bref communiqué, Chiellini précise préparer l’après, certainement dans un costume de dirigeant. À la Juve, ou dans sa nouvelle vie américaine.

You have been the most beautiful and intense journey of my life. You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path. But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe

— Giorgio Chiellini (@chiellini) December 12, 2023