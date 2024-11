Nicklas Bendtner esquive une attaque au couteau à Manhattan

Quand Lord Bendtner est dans les parages, il se passe toujours quelque chose.

Cette fois, l’ancien attaquant d’Arsenal a été mêlé à une sombre histoire à Manhattan, où un de ses amis s’est fait poignarder sous ses yeux.

Manhattan, couteau et frissons

C’était mercredi dernier. Nicklas Bendtner et deux potes se baladent tranquillement dans les rues de Manhattan quand un homme armé d’un couteau surgit de nulle part, comme le raconte le DailyMail. L’un de ses amis, 55 ans (Bendtner en a 36), se fait attaquer et termine à l’hôpital avec des blessures au visage et à l’oreille. Pendant ce temps, Bendtner, fidèle à sa réputation de survivant, s’en sort indemne. Et les caméras de la ville enregistrent toute la scène.

Former Arsenal star Nicklas Bendtner caught up in HORROR knife attack while visiting New York – as Dane narrowly escapes serious injury https://t.co/QVXlu5ugtZ — Mail Sport (@MailSport) November 25, 2024

Interviewé, le Danois est tranquille et cash : « Oui, je peux confirmer que c’est bien moi sur la vidéo. Est-ce que ça aurait pu être moi qui aie été attaqué ? Je n’ai pas de commentaire à faire là-dessus. Mais bon, difficile de fuir les images. » La police a rapidement mis la main sur le suspect : un certain Joshua Zinberg, 25 ans, New-Yorkais et visiblement en proie à des problèmes mentaux. Il a été inculpé pour tentative de meurtre et agression.

Une histoire qui aurait pu très mal finir pour le Lord qui a troqué depuis plusieurs années les crampons pour des bouteilles de pinard.

