Nicklas Bendtner : « Maintenant, je dois avoir 50 000 bouteilles de vin »

Tchin tchin.

Nicklas Bendtner a raccroché les crampons relativement tôt, à 31 ans. L’attaquant a néanmoins eu le temps de marquer son époque, pour ses buts avec Arsenal et l’équipe du Danemark, mais aussi pour ses casseroles. Dans un entretien accordé au Daily Mail, celui qui veut « monter l’Everest dans les deux ans à venir » est revenu sur certains de ses excès et sur ses difficultés à gérer son argent quand il jouait chez les Gunners. « Je me suis retrouvé tout seul avec mon argent. J’avais beaucoup de soutien au sein du club, mais pas autant en dehors du terrain », explique-t-il.

« À l’âge de 24 ans, j’avais dépensé pratiquement tout ce que j’avais, mais j’avais acheté du vin, des biens immobiliers, des œuvres d’art. […] Maintenant, je dois avoir 50 000 bouteilles de vin. Vous connaissez le romanée-conti ? 15 000 livres la bouteille, 140 000 livres la caisse. » Lord Bendtner a aussi gaspillé. « Beaucoup dans les jeux d’argent », comme le black jack ou la roulette. Mais également par flemme. « J’avais une amende de stationnement en retard qui s’élevait à 33 000 livres. J’ai reçu la contravention par la poste, je ne l’ai jamais ouverte et elle est restée là. J’ai reçu un appel me disant : “Vous vous rendez compte que les huissiers vont venir chez vous et prendre vos affaires si vous ne réglez pas cette amende ?” J’ai dû payer. »

Deux bouteilles de romanée-conti, et on est quitte.

