Pourquoi tous les clubs vont s’arracher Yann Bisseck

→ Parce que c’est un “crack” depuis ses débuts

Bien avant de signer pour l’Inter à l’été 2023, Yann Aurel Bisseck de son nom complet s’en était déjà fait un autre chez lui, en Allemagne. C’est six ans plus tôt, sous les couleurs de son club d’enfance et de cœur de Cologne, que le jeune défenseur a marqué l’Histoire pour la première fois. Le grand gaillard né en 2000, d’origine camerounaise, est devenu le plus jeune joueur allemand à faire ses débuts en Bundesliga à 16 ans, 11 mois et 28 jours. C’était le 26 novembre 2017 – oui il y a tout pile sept ans -, Bisseck avait joué la totalité de la rencontre mais n’avait pu empêcher Die Geißböcke (Les Boucs, en vf) de s’incliner 2-0 à domicile, face au Hertha Berlin de Vedad Ibisevic, auteur d’un doublé ce jour-là.

Congratulations to Yann Bisseck, who became the youngest German to appear in a @Bundesliga_EN match! He played in 3 games + scored 1 goal at #FIFAU17WC earlier this year in India https://t.co/6x4s4kRaoY — FIFA (@FIFAcom) November 26, 2017

La suite de sa jeune carrière ressemble presque à une descente aux enfers sur le papier : l’équipe B de Cologne, un prêt à Holstein Kiel puis à Roda aux Pays-Bas, un autre au Vitoria Guimaraes puis enfin un ultime à Aarhus, au Danemark en 2021-2022. Et pourtant, c’est au pays du smörrebröd que Bisseck casse la baraque, devient capitaine de l’Allemagne U21 et pousse l’Inter à lâcher 7,5 millions d’euros pour le faire bouger en Lombardie. Bref, croyez en vos rêves.

→ Parce qu’Inzaghi est déjà sous le charme

« Pour moi, Bisseck est un joueur incroyablement fort. Son seul tort, c’est qu’ici il y a d’autres défenseurs vraiment très bons. Mais il a joué contre Manchester City et Arsenal, il n’a rien à me prouver à moi. Il a juste à continuer ainsi. » C’est en ces termes que Simone Inzaghi, le technicien intériste, parlait de son poulain Yann Bisseck face à la presse, il y a quelques semaines, confirmant son coup de coeur pour ce gamin qui se rêvait cardiologue dans ses plus jeunes années. Il faut dire que depuis qu’il a enfilé le maillot nerazzurro, Bisseck peut compter sur son coach pour allier les paroles aux actes : avec 21 apparitions la saison passée pour son dépucelage dans un grand championnat, où il a fait partie du groupe qui a ramené le Scudetto à la maison, l’Allemand avait déjà bien pu marquer son territoire. Rebelote depuis le coup d’envoi de l’exercice 2024-2025, puisque Bisseck a déjà pris part à 12 rencontres dont 4 de Ligue des champions, comme s’il était acquis qu’Inzaghi veut déjà construire le futur avec lui et Alessandro Bastoni dans sa défense à trois, alors que la fin de carrière au plus haut niveau de Francesco Acerbi (36 ans), de Matteo Darmian (34 ans) et de Stefan De Vrij (32 ans) se profile. Préparez-vous : le trio Bastoni-Pavard-Bisseck est prêt à éteindre les escouades offensives du Vieux Continent.

→ Parce que c’est un défenseur qui marque

Au Bentegodi de Vérone, lors du succès éclatant de l’Inter ce week-end face au Hellas (5-0), Yann Bisseck a évidemment participé à la fête. Titulaire en défense centrale, c’est pourtant à l’autre bout du terrain, au niveau du point de penalty, qu’il s’est retrouvé en position d’avant-centre pour inscrire le cinquième et dernier pion du match à la 41e minute de jeu. Un enchaînement qui n’a surpris personne, Bisseck étant déjà à cet endroit du terrain lors du quatrième but inscrit par… De Vrij, tout simplement parce que c’est l’une des consignes du jeu d’Inzaghi que de voir ses centraux poursuivre leurs courses jusque parfois au coeur de la zone à défendre adverse. Et ça paye : comme le révèle Opta, Yann Bisseck est l’un des trois seuls joueurs né en 2000 ou après à avoir déjà marqué au moins trois buts en Serie A, le seul défenseur central puisqu’il est accompagné dans ce record par Andrea Cambiaso (piston, Juve) et Patrick Dorgu (piston, Lecce). Les bomber ne sont parfois pas là où on le pense !

Cinq équipes en un point : le tableau en Serie A est serré comme jamais