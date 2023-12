L’Inter s’impose en glouton face à Lecce

Inter 2-0 Lecce

Buts : Bisseck (43e), Barella (78e) pour l’Inter

L’Inter va démarrer 2024 en tête de la Serie A.

Face à une équipe de Lecce piquante en contre, l’Inter a néanmoins fait le travail en faisant respecter la hiérarchie (2-0) pour signer un quatorzième succès en dix-sept journées.

Sans son meilleur joueur et buteur Lautaro Martínez, touché en Coupe d’Italie face à Bologne quelques jours plus tôt, l’Inter s’en remet à un duo étonnant pour faire la différence : Çalhanoğlu-Bisseck. L’international turc est à la baguette, le jeune défenseur central allemand à la conclusion : la première fois, sur corner, c’est la transversale qui repousse la reprise de Bisseck. Mais quelques minutes plus tard à peine, à l’opposé, le coup franc de l’ancien Milanais est parfaitement repris de la tête par le rookie intériste qui fait lever San Siro (1-0, 43e).

Au retour des vestiaires, les Nerazzurri doivent toujours se méfier du remuant Lameck Banda, d’Hamza Rafia ou encore de Mohamed Kaba et ne sont pas loin de la correctionnelle lorsque le Français Valentin Gendrey voit sa frappe déviée par le coude de Carlos Augusto. Penalty ? Oui dit l’arbitre, non dit le VAR qui sauve les fesses du leader. Finalement, tout va se décanter dans les vingt dernières minutes du match : sur une talonnade fantastique du décrié Marko Arnautović, Nicolo Barella s’en va tromper Wladimiro Falcone pour le break (2-0, 78e). Le troisième pion n’est pas loin, et il faut une parade fantastique du portier visiteur pour priver Kristjan Asllani d’un golazo. Le calvaire sera total pour Lecce, puisque Banda sera expulsé en fin de rencontre suite à un six mètres concédé (justement) qu’il n’a pas vraiment apprécié. Au classement, l’Inter garde ses quatre points d’avance sur la Juve et se déplacera au Genoa pour son dernier tour de piste en 2023.

Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto – Arnautovic, Thuram. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Lecce (4-3-3): Falcone – Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo – Ramadani, Gonzalez, Oudin – Strefezza, Piccoli, Banda. Entraîneur : Roberto D’Aversa.

