Le geste héroïque de l’entraîneur de Lecce

Le bienfaiteur Luca Gotti.

Après avoir sauvé Lecce de la relégation, l’entraîneur Luca Gotti a sauvé la vie de son directeur sportif, Pantaleo Corvino. Ce dimanche, les deux hommes se trouvaient dans la ville de Vittorio Veneto à l’occasion d’un congrès auquel de nombreux entraîneurs et dirigeants assistaient. Selon la presse locale, dans la nuit, la foudre a frappé l’hôtel où ils dormaient et un feu s’est déclaré à l’intérieur du bâtiment.

Luca Gotti est allé toquer à la porte de Pantaleo Corvino pour le réveiller et l’a donc sauvé. Quelques heures plus tard, la prolongation jusqu’en 2026 de l’entraîneur de 56 ans, arrivé en mars, a été officialisée. Mais aucun lien de cause à effet entre le geste héroïque de Luca Gotti et cette prolongation, bien sûr. Lui et Corvino profitaient justement de ce week-end pour négocier les contours d’un nouveau contrat.

Tout est bien qui finit bien pour les deux hommes.

