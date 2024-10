Le PSG s'impose face à Fleury et devient provisoirement leader du championnat

Paris Saint-Germain 2 – 1 Fleury FC

Buts : Albert (37e), Karchaoui (80e) pour les Parisiennes // Traoré (66e) pour les Lionnes

La revanche des ex.

Après avoir vu les Parisiennes soulever la Coupe de France en mai dernier, date de leur dernière confrontation, Fleury comptait bien prendre sa revanche, après avoir subi de lourdes pertes au niveau de leur effectif durant le mercato estival et vu leur entraîneur depuis trois saisons rejoindre le PSG. Mais comme trop souvent, ce sont bien les coéquipières de Sakina Karchaoui qui se sont imposées au terme du temps règlementaire 2 buts à 1.

Le PSG était trop fort

Une première mi-temps largement dominée par les Parisiennes qui en plus d’avoir eu le monopole du ballon, se sont montrées les plus dangereuses offensivement. Et c’est logiquement le PSG, grâce à Korbin Albert qui a ouvert le score peu avant la pause (1-0, 37e). Les Franciliennes n’étaient pourtant pas résolues à laisser filer le match sans se battre. Aissata Traoré a inscrit le but de l’espoir pour Fleury (1-1, 66e). Mais la succession des vagues bleues et rouges ont fini par avoir raison de la défense floriacumoise et c’est celle qui évolue désormais au milieu de terrain, Sakina Karchaoui, qui est venue remettre le PSG devant au tableau d’affichage (2-1, 80e). Avec ce nouveau succès, les Parisiennes prennent temporairement la tête du championnat, en attendant le résultat du choc de cette 5e journée entre le Paris FC et l’Olympique lyonnais qui aura lieu dimanche.

Dans l’autre rencontre du soir, Montpellier est venu s’imposer par le plus petit des écarts (1-0) sur la pelouse du Havre grâce Nina Ngueleu, unique buteuse du soir (1-0, 68e).

Le Havre 0 – 1 Montpellier

Buts : Ngueleu (68e) pour les Pailladines

