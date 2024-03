Korbin Albert (PSG) accusée d’homophobie sur les réseaux sociaux

https://twitter.com/tonaliana/status/1773139822858719624?s=20

Très engagée sur ces questions et porte-étendard de la communauté LGBT, l’ancienne joueuse Megan Rapinoe n’a pas tardé à réagir dans une story Instagram : « À tous ceux qui se cachent derrière leurs croyances, je poserais juste cette question : est-ce que vous rendez ce monde plus sûr et plus inclusif, en faisant ressortir le meilleur de chacun ? Parce que si ce n’est pas le cas, tout ce en quoi vous croyez, c’est la haine. Et les enfants se suicident à cause de cette haine. Réveillez-vous p*tain ! » Korbin a également été épinglée pour avoir précédemment liké un mème souhaitant que Rapinoe se blesse lors de son jubilé. L’entourage de la jeune joueuse est venu au secours de cette dernière, affirmant que le contenu partagé « ne reflétait pas du tout sa pensée », elle qui pensait uniquement repartager du contenu chrétien, avant de prendre connaissance des paroles. Concentrée sur son match de Ligue des champions, Korbin n’a pour l’heure réagi que sur le terrain, en marquant face à Häcken.