Le dernier match de Megan Rapinoe sera une finale

Un dernier match pour une sortie de rêve ?

Megan Rapinoe (38 ans) n’est plus très loin du clap de fin, mais celui-ci pourrait prendre une tournure des plus enivrantes. La tête d’affiche du football féminin mondial s’est donné le droit de décrocher un nouveau titre avant de raccrocher les crampons. En effet, son équipe de l’OL Reign s’est qualifiée dans la nuit pour la finale du championnat américain (la NWSL), en sortant San Diego – meilleure équipe de la saison régulière – en demi-finales des playoffs. Une victoire 1-0 sur un but de Veronica Latsko, déjà unique buteuse du quart de finale. Rapinoe, qui n’a jamais remporté ce trophée, a disputé toute la rencontre.

Rapinoe’s not done yet EITHER 👀 pic.twitter.com/OufLxzsHks — National Women’s Soccer League (@NWSL) November 6, 2023

En finale, le Reign affrontera Gotham, qui a sorti Portland – deuxième du championnat – après prolongation (1-0, but de Katie Stengel). Ce match pour le titre sera aussi l’occasion d’assister à un duel entre Rapinoe et Ali Krieger, 39 berges, 108 capes internationales, qui compte elle aussi deux titres de championne du monde avec le Team USA et qui arrêtera également sa carrière à l’issue de la saison.

