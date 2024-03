Le numéro de Megan Rapinoe retiré à Seattle

Avant de devenir présidente lors des prochaines élections ?

Le club de Seattle Reign, anciennement OL Reign, a annoncé ce jeudi retirer le numéro 15 appartenant à l’ancienne superstar du football Megan Rapinoe. La cérémonie de retrait officiel du maillot sera organisée par le club de WSL, le 25 août, avant la réception des North Carolina Courage au Lumen Field de Seattle. Cette pratique typiquement américaine est très courante au basket notamment, où l’on affiche fièrement les maillots des légendes des franchises dans les salles.

Légende du football et du sport américain, la double championne du monde (2015 et 2019) avec les États-Unis est devenue un symbole de l’expansion du football féminin et de féminisme dans le monde. Après avoir fait son coming out en 2012, elle était devenue militante pour les droits des LGBT+.

A legacy unlike any other. 👑

To celebrate one of the greatest athletes in Seattle, @mPinoe's No.15 will be retired at Lumen Field on August 25th.

— Seattle Reign FC (@reignfc) March 14, 2024