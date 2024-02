Pour sa première en MLS, Hugo Lloris encaisse déjà un penalty, mais gagne

D’un côté ou de l’autre de l’Atlantique, il y a des choses qui ne changeront pas pour Hugo Lloris.

Lui-même le sait et l’avouait ce samedi dans une interview accordée au Parisien : les penaltys, ce n’est pas pour Lloris. Et le portier français l’a malheureusement démontré une nouvelle fois quelques heures plus tard, lui qui faisait ses grands débuts en MLS avec Los Angeles à l’occasion de la première journée du championnat, dans une rencontre qui opposait Denis Bouanga et ses partenaires à Seattle.

Three points & a solid debut for Hugo Lloris. 🇫🇷 pic.twitter.com/GpvEsoHif5 — Major League Soccer (@MLS) February 25, 2024

Globalement, le baptême du feu de Lloris s’est bien déroulé avec sept arrêts au compteur et la victoire au bout (2-1), mais l’ancien des Spurs n’aura pas réussi à valider un premier clean sheet, puisqu’il a été battu sur un penalty de Pedro de La Vega en seconde période. « Je m’attendais à des bonnes choses, mais pas autant. Ça a été très ouvert à certains moments de la partie, on perd un peu le contrôle du match parce qu’on ouvre, peut-être qu’en Europe, c’est davantage maîtrisé tactiquement. Mais ça compense par la générosité, l’aspect athlétique. Et aujourd’hui, il y avait une superbe ambiance, ce qui nous a permis de garder le résultat », a commenté la légende des Bleus après le match, manifestement satisfait de sa première.

Le tout en s’offrant même un petit tour d’honneur avec ses trois enfants à la fin de la rencontre, tranquille.