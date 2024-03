Hugo Lloris se repère à Los Angeles grâce à GTA

Voilà à quoi peuvent servir les jeux vidéo.

Dans un large entretien accordé à L’Équipe et publié ce vendredi, Hugo Lloris, heureux d’avoir rejoint le Los Angeles FC cet hiver, a confié être venu pour vivre l’aventure américaine : « La NBA, le baseball, le foot US, les pros comme les universitaires. J’ai envie de tout voir. On a repéré une station de ski, aussi, à une heure et demie, et si jamais on a deux ou trois jours de repos, on poussera peut-être jusqu’au Colorado. » Dans son élément aux État-Unis, le champion du monde 2018 avoue plutôt bien connaître la ville de Los Angeles, grâce​ à… GTA : « Le cinéma, Dr. Dre, et GTA. J’ai tellement joué à ce jeu, sur PlayStation, que j’avais l’impression de connaître parfaitement des endroits de la ville sans y être jamais venu… »

Sans pression et relâché dans cette nouvelle vie, Lloris savoure aussi le fait d’être moins connu outre-Atlantique :​« Ici, je n’ai pas besoin de mettre une écharpe et un bonnet comme à Disneyland Paris, tout est plus léger. J’ai dû faire une dizaine de selfies, dans toute la journée, avec les Latinos, surtout. Ce sont eux les fans de foot, ici. » Tellement détendu que le gardien de but âgé de 37 ans se permet d’assouvir l’une de ses passions, selon les propos de son épouse : « D’ailleurs, il monte des meubles toute la journée. »

Après Mapou Yanga-Mbiwa le jardinier, Hugo Lloris le bricoleur.​