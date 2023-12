Los Angeles officialise l’arrivée d’Hugo Lloris

Et encore un champion du monde en MLS.

Attendue depuis ce vendredi, la signature d’Hugo Lloris avec le Los Angeles FC, récent vice-champion de MLS, est désormais officielle. Le gardien de but tricolore s’est engagé pour l’année 2024 (le championnat américain se déroule sur une année civile), avec deux ans supplémentaires en option. La fin de plus de onze ans d’aventures avec Tottenham pour l’ancien capitaine des Bleus, retraité international depuis un an et plus utilisé par les Spurs cette saison.

Hugo Lloris Is Black & Gold. 📝 #LAFC signs goalkeeper Hugo Lloris on a permanent transfer from @SpursOfficial to a guaranteed contract through 2024 with options for 2025 and 2026. — LAFC (@LAFC) December 30, 2023

L’occasion d’enfin se remettre à gagner des trophées en club ?

