Bientôt un trophée pour Hugo Lloris et Olivier Giroud avec le Los Angeles FC ?

Les Bleus en finale.

Hugo Lloris et Olivier Giroud vont-ils décrocher un premier trophée aux Etats-Unis ? Les deux champions du monde seront en tout cas au rendez-vous de la finale de la Leagues Cup, cette compétition créée en 2019 par la MLS et la Fédération du Mexique de foot. Le Los Angeles FC a cartonné les Colorado Rapids en demi-finales (4-0). Entré en jeu, Giroud n’a pas planté, mais son coéquipier Denis Bouanga a marqué les esprits en ayant traversé quasiment tout le terrain pour aller inscrire le troisième but de la partie.

La finale se jouera dans la nuit de samedi à dimanche, et le LAFC sera opposé au Colombus Crew, qui s’est imposé face à Philadelphia Union (3-1). Un adversaire qui pourra compter sur deux noms connus de la Ligue 1, Steven Moreira, formé à Rennes et passé par Toulouse, et Dylan Chambost, récemment transféré de Saint-Etienne.

Can't catch him 💨 Denis Bouanga dribbles the length of the field to score 🏃‍♂️#LAFCvCOL 3-0 pic.twitter.com/0ldbUyOfuJ — LAFC (@LAFC) August 22, 2024

Une seule mission pour Lloris et ses copains : éviter la séance de tirs au but.

Denis Bouanga et Los Angeles échouent en finale de la MLS