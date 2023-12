Le Columbus Crew défiera le Los Angeles FC en finale de la MLS

Une colombe et des anges.

Le dernier carré outre-Atlantique a rendu son verdict : le Columbus Crew et le Los Angeles FC s’affronteront dans l’Ohio, le 9 décembre prochain, pour connaître le champion 2023 de Major League Soccer. Ce samedi, en demi-finales des play-off (disputés sur système de matchs secs chez le mieux classé), le Crew a totalement renversé le Cincinnati d’Aaron Boupendza, qui semblait pourtant se diriger vers la finale (2-0 jusqu’à la 75e minute). Renversants, les hommes de Wilfried Nancy ont arraché la prolongation grâce à Diego Rossi, avant de planter le coup fatal en prolongation, via Christian Ramirez. Le Crew est la première équipe à réaliser un tel come-back en play-off, dans l’histoire de la MLS.

WE PUT ON FOR OUR CITY 🖤💛 pic.twitter.com/dd19dYDBfO

— The Crew (@ColumbusCrew) December 3, 2023