SFL Betsson Cup : nos conseils du 14 juillet

Nous espérons que vous avez usé toutes vos vannes au sujet du palmarès vierge de Harry Kane car tout ça va prendre fin ce soir. Car oui, à 30 ans Kane va soulever le premier trophée de sa carrière. Et pas n’importe lequel. Alors oui, l’Espagne régale dans cet Euro. Oui, l’Espagne n’a perdu qu’une seule de ses 5 finales internationales (l’Euro en 1984). Oui, l’Angleterre n’a jamais remporté l’Euro et n’a gagné qu’un trophée, la Coupe du monde en 1966. Pourtant, ces Anglais qui ont été menés en huitièmes, en quarts et en demies avant de renverser les rencontres à chaque fois ont prouvé dans cet Euro qu’ils étaient immortels. Et que c’était enfin leur année. À l’image du retourné dans les arrêts de jeu de Jude Bellingham face à la Slovaquie. Et puis jamais aucune équipe n’a perdu deux finales consécutives à l’Euro, l’Allemagne de l’Ouest ayant gagné en 1980 après avoir perdu en 1976 avant de réitérer après la réunification avec une victoire en 1996 quatre ans après une défaite en finale. Alors même si l’Angleterre et Kane sont des losers, ils ne casseront pas une statistique qui date de la création de la compétition. Et puis nous avons tous envie de voir des vidéos de supporters anglais alcoolisés qui célèbrent le titre pendant tout l’été.

En direct : Espagne-Angleterre (0-0)