Pour Emiliano Martinez, les pénos sont une loterie

La fameuse loterie.

En conférence de presse, Emiliano Martinez s’est arrêté un instant sur un sujet qu’il affectionne particulièrement : les tirs au but. Et pour le gardien, qui brille souvent dans cet exercice, le hasard influence beaucoup les choses à ce propos : « Les penaltys, c’est 100 % de la chance. »

« Tu as beau les étudier en profondeur, tous les pénos sont différents et j’en ai arrêté certains qui étaient totalement inverses à ce que j’avais étudié », a continué le portier d’Aston Villa et de l’Argentine avec qui il a été sacré champion du monde en 2022, en guise d’argumentation.

Il faut tout de même en avoir dans le slip.

Finale de la Copa América : Shakira assurera un show lors de la mi-temps