Le mea culpa d’Emiliano Martinez sur sa célébration polémique

LE geste qui aura marqué cette Coupe du monde.

Décisif en finale pour offrir à l’Argentine son troisième sacre mondial, Emiliano Martinez s’est attiré les foudres du public français pour son comportement. La célébration obscène du joueur de 30 ans au moment de recevoir son trophée de meilleur gardien de la compétition est particulièrement mal passée. Dans un entretien accordé à ESPN dans lequel il est revenu sur la compétition, l’Argentin d’Aston Villa a exprimé pour la première fois ses regrets concernant ce geste : « C’était une chose stupide ce que nous avons faite avec les gars, c’est la seule chose dont je ne suis pas fier. »

🚨 FIFA announce punishment for Emiliano Martinez for his celebrations at the World Cup final. This is just too harsh! 😱 Full Story: https://t.co/yz1ULXNmIi pic.twitter.com/PBaOMF88KY — Transfer HQ (@Transfer__HQ) February 18, 2023

En plus de cet aveu, Martinez est revenu sur le moment où il a sauvé son équipe en remportant son duel face à Randal Kolo Muani dans les dernières secondes de la prolongation : « C’était une action très rapide. Le ballon est revenu sur Kolo Muani. J’ai essayé de l’attaquer en diagonale pour réduire l’angle et lui montrer le premier poteau. Évidemment, j’ai tendu ma jambe et mon bras de ce côté en priant pour qu’il y aille et j’ai placé mon corps si fermement que le ballon a rebondi. Ce sont des moments très rapides, et il faut parfois avoir un peu de chance. Nous aurions même pu gagner sur le contre. »

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, Martinez restera en tout cas comme l’un des joueurs marquants de cette édition 2022. Pour le meilleur et pour le pire.