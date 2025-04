Lionel Messi ravive un très mauvais souvenir aux Français

Pour l’éternité, malheureusement.

Les images sont encore fraîches. Intactes. Presque deux ans et demi plus tard, le souvenir ne bouge pas d’un cil : 123e minute, une passe en cloche totalement hasardeuse tombe dans les pieds de Randal Kolo Muani, et là… l’histoire choisit son camp. Un angle ouvert, un destin, et puis la jambe de Dibu Martinez. Une parade pour l’éternité, pour un titre, pour Messi.

« Si Kolo Muani avait marqué ce but… »

Interrogé par la chaîne Simplemente Fútbol, Léo Messi revient sur ce moment comme s’il venait d’avoir lieu : « Si Kolo Muani avait marqué ce but à la fin, ça aurait été une fin terrible, mais la chance doit apparaître dans des tournois comme celui-là. Et dans ce cas, ce n’était pas seulement de la chance, c’est Dibu qui nous a sauvés. Il faut bien qu’un jour le gardien joue ce rôle. »

« Je ne peux plus rien demander de plus. Il me manquait la Coupe du monde. J’ai tout gagné dans le football et réalisé tout ce à quoi j’ai toujours aspiré. » Et pourtant, il aurait pu être le fautif : « C’était fou comment la France a égalisé avec nous, et le pire, c’est que c’est moi qui ai perdu le ballon au milieu de terrain, mais on savait qu’on avait Dibu pour les tirs au but. »

Et maintenant, la France a Mike Maignan.

