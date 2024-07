Un remplacement dans la compo de l’Angleterre

Un changement, et puis c’est tout.

En finale de l’Euro 2024, l’Angleterre va démarrer sans Kieran Trippier : contrairement au match contre les Pays-Bas où il était remplaçant, Luke Shaw a été titularisé par Gareth Southgate. Kyle Walker, Marc Guéhi et John Stones font également partie du onze choisi par le sélectionneur.

Your #ThreeLions for the final! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/89vFVGLfZW

— England (@England) July 14, 2024