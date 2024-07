Droits TV : Bientôt l’épilogue ?

À table !

Selon L’Équipe, le feuilleton des droits TV du foot français touche (enfin) à sa fin. L’offre conjointe de DAZN et beIN Sports, qui rapporterait 500 millions d’euros annuels à la LFP, serait en effet en pole position pour rafler la mise. Toutefois, le contrat devrait porter sur seulement deux saisons et non cinq comme espéré, étant donné le peu de garanties offertes par un tel package.

Une clause de sortie de DAZN à l’issue du contrat devrait même être intégrée. Dans ce contexte, le verdict des présidents de club, attendu ce dimanche, pourrait être repoussé à une date ultérieure.

Ouf, pas de chaîne unique à 30 euros par mois ?

51% des supporters français souhaitent le départ de Didier Deschamps