Pronostic Inter Miami Columbus Crew : Analyse, cotes et prono du match de MLS

Colombus Crew obtient un résultat sur la pelouse de l’Inter Miami

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Inter Miami, futur club de Lionel Messi, reçoit Columbus Crew. Pas au mieux, l’Inter occupe actuellement la dernière place de la Conférence Est après avoir disputé 19 journées. La formation présidée par David Beckham accuse un retard de 10 points sur le dernier qualifié pour les playoffs. En terme de dynamique, l’équipe entrainée par Tata Martino reste sur deux succès lors des 10 dernières rencontres disputées, à chaque fois en Coupe face à Nashville et Birmimgham. En MLS, la dernière victoire de l’Inter remonte au 14 mai avec la réception de New England Revolution. En attendant Lionel Messi, Tata Martino s’appuie sur le Français Corentin Jean mais aussi Campana, Taylor, Pizarro ou Arroyo.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Columbus Crew fait partie des formations qui jouent le haut de tableau en MLS. Actuellement, la franchise entraînée par Wilfried Nancy occupe la 4e place de la Conférence Est. Cette position lui permettrait d’intégrer directement les 8es de finale des playoffs sans avoir à disputer les barrages. The Crew possède 8 unités de plus que le premier barragiste. Lors des 6 dernières journées de MLS disputées, Columbus est la meilleure formation de l’Est avec un bilan de 5 succès et 1 nul. Pour sa dernière sortie, the Crew a pris le dessus sur les New York Red Bulls (2-1) avec des réalisations de Cucho et Yeboah. Les hommes forts de cette équipe sont l’Arménien Lucas Zelarayan, qui est le meilleur buteur de sa formation (8 buts et 7 passes décisives), l’ancien attaquant de Watford Cucho Hernandez, l’australien Degenek ou l’américain Ramirez. Sur une excellente série de résultats, the Crew devrait accrocher au moins le point du nul face à l’Inter Miami.

► Le pari « Victoire Columbus Crew ou match nul et plus de 1,5 buts » est coté à 1,45 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 190€ (290€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Cucho buteur » est coté à 2,82 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 464€ (564€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Victoire Columbus Crew » est coté à 2,27 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 354€ (454€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Inter Miami- Columbus Crew :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Inter Miami- Columbus Crew encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Le Barça va continuer de payer Messi jusqu'en 2025