La malédiction de Kylian Mbappé à l’Euro continue.

Après l’élimination en demi-finales de l’Euro contre l’Espagne (2-1), le capitaine de l’équipe de France s’est présenté face à la presse. « On est tombé sur une bonne équipe, a-t-il analysé. Ils ont bien joué, on n’a pas été bons, ils ont fait un meilleur match donc ils vont en finale, et nous, on est éliminés. C’est la réalité du football. On a ouvert le score, on prend un but assez rapidement, on prend deux buts rapidement. En deuxième période, on n’arrive pas à revenir, on a des situations, on ne revient pas. C’est le football. » Le Kyks avait notamment surpris, au coup d’envoi, en se passant du masque qui l’accompagnait depuis trois rencontres. Il s’est expliqué : « Avant le match, ça m’a pris comme ça, j’en avais ras le bol du masque. J’ai demandé au doc si je pouvais, il m’a dit que c’était moi qui décidais, donc voilà. »

Invité à juger ses prestations dans ce Championnat d’Europe, il s’est montré lucide : « Ma compétition, elle est difficile, elle est ratée. On avait l’ambition d’être champions d’Europe, j’avais l’ambition d’être champion d’Europe, on ne l’est pas, donc à partir de là, c’est une compétition ratée. Il faut passer à autre chose. L’année a été longue, je vais aller en vacances me reposer – ça va faire beaucoup de bien, c’est important – et essayer de revenir très fort. Le football, parfois il ne faut pas trop le compliquer. Tu es bon ou tu n’es pas bon, là je n’étais pas bon et on rentre à la maison, c’est simple. Maintenant, je pars pour une nouvelle vie, avec de nouvelles choses à faire, il y a beaucoup à faire. »

Une chose est sûre : il sera attendu de pied ferme, à Madrid.

